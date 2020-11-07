Türkçe aşkıyla sınır tanımıyor

Hırvatistan’ın Metkovic şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Nina Jerkovic, Türk dizileri sayesinde ilgi duymaya başladığı Türkçeyi iyice öğrenip, üniversite eğitimini İstanbul’da almak istiyor. Haftada iki kez sınırı geçip Bosna Hersek’ten Mostar’a gelen Jerkovic, aynı zamanda korona salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen konuşma kulübüne de katılarak Türkçesini geliştiriyor.

ÇEVRESİNDEKİLERE DE ÖĞRETİYOR



Jerkovic, “Sınırı geçip, buraya geliyorum ve her gelişimde ayrı bir mutluluk yaşıyorum” dedi. Jerkovic, birçok kişinin farklı motivasyonlarla dil öğrenmek istediğine işaret ederek, “Aslında benim en büyük motivasyonum Türkçe konuşmayı öğrenmek istememdi” dedi. Jerkovic, “Ailemde ve çevremdeki herkes sayemde Türkçe bir şeyler söylemeyi öğrendi” diye konuştu.