Türk STK'lar endişeli... Almanya'da 1 yılda 122 cami saldırısı oldu

Avrupa’da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 2014 ila 2020 yılları arasında sadece Almanya’da 700’den fazla cami saldırısı kaydedildiğini hatırlatarak, ilgili ülkelerin güvenlik güçlerini önlem almaya çağırdı.

Köln’de genel merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, camilere yönelik saldırıları kayıt altına alan FAIR International Derneği’nin verilerine göre, sadece 2020 yılında Almanya’da 122 cami saldırısı gerçekleştiğini, özellikle bomba ihbarları ve İslam’a karşı hakaret içeren tehdit mektuplarının geçen yıl ön plana çıktığını ifade etti.

IRKÇILAR GÜÇLENİYOR



Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım ise ırkçıların Federal Parlamento’da temsil edilme noktasına geldiğine işaret etti.

Brühl Türk Kültür Ocağı Başkanı Aydın Parmaksızoğlu, “Türk ve İslam ismini taşıyan dernekler Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından takibe alındı ama bu isimleri taşımayanlar bu takibatlardan kurtuldu. Bu bile Türk ve İslam fobisinin olduğunun bir ispatıdır” dedi.