Türk bilim adamına övgü: Aşının ‘baba'sı

Bütün dünya, İskenderunlu Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech’in Pfizer ile geliştirdiği ‘yüzde 90 etkili’ BNT162b2 korona aşısını konuşuyor. Alman gazetelerinden Bild, “İşte Alman aşısı. İşte Alman aşısının babası” diyerek Uğur Şahin’i manşetine taşıdı. Şahin, aşı gelişmeleriyle ilgili şunları anlattı: “Dünyanın ihtiyacını karşılayabilmek için Marburg’da da bir üretim tesisi açtık. 2021’nin haziran ayına kadar 200-300 milyon doz dağıtmayı planlıyoruz. 2021 bitmeden 1,5 milyar doz aşı üretilecek ve dünyanın her yerine dağıtımı için çalışılacak. Türkiye için de protokol imzalandığı takdirde ocak-şubat-mart aylarında aşı dozlarını getirme imkanı doğacak.”