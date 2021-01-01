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01 Ocak 2021 Cuma 08:22 | Son Güncelleme:

Trump'tan son yeni yıl konuşması: Hatırlanmalıyız!

Trump'tan son yeni yıl konuşması: Hatırlanmalıyız!
DHA

ABD Başkanı Donald Trump son yeni yıl konuşmasında, kendi yönetiminin koronavirüs aşısı çalışmalarına olan katkılarını vurgulayarak “Hatırlanmalıyız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump son yeni yıl konuşmasında, kendi yönetiminin koronavirüs aşısı çalışmalarına olan katkılarını vurgulayarak “Hatırlanmalıyız” dedi.

DHA'da yer alan haberde Trump, ABD Başkanı olarak yaptığı son yeni yıl konuşmasında koronavirüs aşı çalışmalarına değinerek “Bu, tarihteki en olağanüstü bilimsel, endüstriyel ve tıbbi başarılardan biridir. İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz. Onur duyduğumuz için çok gururluyuz… Yapılanlar için hatırlanmalıyız” dedi.

Koronavirüs için “Çin virüsü” ifadesini kullanan Trump, “Normalde aşı geliştirme çalışması 10 yıl kadar sürer. Operasyon Warp Speed sayesinde, aşıyı 9 ayda geliştirdik” dedi. Trump konuşmasını “En iyisi gelmek üzere” sözleriyle tamamladı.

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