Trump'tan İran'a uyarı değil, tehdit: Olası bir saldırıya yıkıcı yanıt verilecektir

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda İran'a açık tehditte bulunarak, ülkesine yapılacak herhangi bir saldırıya yıkıcı bir yanıtla karşılık vereceğini duyurdu.

AA'da yer alan haberde, Tahran yönetiminin İranlı General Kasım Süleymani'nin suikastına misilleme olarak saldırı veya suikast planladığı iddialarına değinen Trump şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir biçimde yapacağı herhangi bir saldırıya 1000 kat daha büyük bir saldırı ile karşılık verilecektir!"

"UZUN YILLAR BOYUNCA NEDEN OLDUĞU ACILAR NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Başkan Trump, Süleymani'nin öldürülmesi emrini verme kararını savunurken bunun "saldırı planlaması, ABD birliklerini öldürmesi ve uzun yıllar boyunca neden olduğu ölüm ve acılar nedeniyle" gerçekleştirildiğini belirtti.

KASIM SÜLEYMANİ BAĞDAT HAVALİMANI YAKININA DÜZENLENEN SALDIRIDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırı öldürülmüştü. Saldırada Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra mühendisin de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti