Trump'ın azar ve tehditlerine dayanamayan Prens Muhammed, danışmanlarını odadan çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatları konusunda Rusya’yla çatışma yaşayan Suudi Arabistan’a ültimatom verdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la görüşen Trump’ın konuşmasının azar ve tehdide dönüşmesinin ardından, Prens Muhammed’in odadaki danışmanlarını dışarı çıkarttığı öne sürüldü.

Aksam.com.tr’nin Reuters’e dayandırdığı haberine göre, 2 Nisan’da gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Trump’ın Prens Muhammed’e “Biz sizin sanayinizi korumaya devam ederken siz bizimkini yok etmeye çalışıyorsunuz.” dediği öğrenildi.

“ASKERLERİ VE PATRİOTLARI GERİ ÇEKERİZ”



Konuya vakıf dört farklı kaynağa dayandırılan haberde, Trump’ın Prens Muhammed’e şunları söylediği aktarıldı:

“OPEC ülkeleri petrol üretiminde kesintiye gitmezse, Suudi Arabistan’daki ABD askerlerinin geri çekilmesi noktasında senatörleri durdurabilecek gücüm kalmaz. Siz bizim sanayimizi yok etmekle meşgulken biz sizi ve sizin sanayinizi korumaya çalışıyoruz.”

Cumhuriyetçi senatörler Kevin Cramer ve Dan Sullivan, Trump ile Prens Muhammed arasında gerçekleşen telefon görüşmesinden bir hafta önce, “Suudi Arabistan’ın petrol arzında kesintiye gitmemesi durumunda Krallık’ta konuşlu ABD askerlerinin ve Patriot hava savunma sistemlerinin geri çekilmesini” öngören bir tasarı hazırlamıştı.

TEHDİTLER DE İŞE YARAMADI

12 Nisan’da ise OPEC, Rusya ve diğer petrol üreticileri günlük 9,7 milyon varil kesintiye gitmişti. Küresel günlük üretimin yüzde 10’una tekabül eden bu kesintinin 2,5 milyon varillik kısmı, ekonomileri petrol ve gaz üzerine kurulu olan Suudi Arabistan ve Rusya tarafından gerçekleştirilmişti.

Söz konusu kesintilere rağmen petrol fiyatları tarihin en büyük düşüşünü yaşayarak sıfır doların altına gerilemişti.