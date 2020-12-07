07 Aralık 2020 Pazartesi 00:47 | Son Güncelleme:
Trump'ın avukatının Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA
ABD Başkanı Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"New York tarihinin en iyi belediye başkanı ve aynı zamanda ABD tarihindeki açık ara en usulsüz seçimini teşhir etmek için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani'nin Çin virüsü testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun Rudy, devam edeceğiz."
Giuliani, Trump'ın başkanlık seçimine ilişkin itirazlarında bazı eyaletlerdeki davaları takip ediyor.
Rudy Giuliani, sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.