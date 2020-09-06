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  3. Trump'ın açıklaması Vucic'i şaşırttı: Kudüs maddesini fark etmedi
06 Eylül 2020 Pazar 09:36 | Son Güncelleme:

Trump'ın açıklaması Vucic'i şaşırttı: Kudüs maddesini fark etmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Oval Ofis'te bir basın toplantısı düzenledi. Yayınlanan son görüntülerde, Trump anlaşmanın İsrail'le ilgili maddelerini açıklarken Vucic'in yaşadığı şaşkınlık ortaya çıktı. Vucic'in Kudüs maddesini fark etmediği iddia ediliyor.

Kosova ile Sırbistan arasında Beyaz Saray'da varılan anlaşmaya ilişkin yayınlanan Sırbistan Devlet Başkanı Vucic'in son görüntüsü büyük şaşkınlık yarattı. Sırbistan Devlet Başkanı'nın İsrail maddesinin farkında olmayarak anlaşmayı imzaladığı iddia ediliyor.

"KUDÜS MADDESİNİ FARK ETMEDİ"

Vucic'in başını eğdiği, sitemle heyetine baktığı anlar kameraya yansıdı. Şimdi birçok kesimden Sırbistan Devlet Başkanı'nın ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını öngören bir maddeden haberinin olmadığı, anlaşmayı tam olarak bilmeden imzaladığı eleştirileri getiriliyor.  

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Trump'ın açıklaması Vucic'i şaşırttı: Kudüs maddesini fark etmedi
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