Trump'ın açıklaması Vucic'i şaşırttı: Kudüs maddesini fark etmedi

Kosova ile Sırbistan arasında Beyaz Saray'da varılan anlaşmaya ilişkin yayınlanan Sırbistan Devlet Başkanı Vucic'in son görüntüsü büyük şaşkınlık yarattı. Sırbistan Devlet Başkanı'nın İsrail maddesinin farkında olmayarak anlaşmayı imzaladığı iddia ediliyor.

"KUDÜS MADDESİNİ FARK ETMEDİ"

Vucic'in başını eğdiği, sitemle heyetine baktığı anlar kameraya yansıdı. Şimdi birçok kesimden Sırbistan Devlet Başkanı'nın ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını öngören bir maddeden haberinin olmadığı, anlaşmayı tam olarak bilmeden imzaladığı eleştirileri getiriliyor.