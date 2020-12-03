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03 Aralık 2020 Perşembe 23:31 | Son Güncelleme:

Trump'a soğuk duş: Wisconsin davası reddedildi

Trump'a soğuk duş: Wisconsin davası reddedildi
DHA

ABD Başkanı Trump'ın seçimlerde kritik eyaletlerden birisi olan Wisconsin'de ‘hile' yapıldığına ilişkin davası, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Wisconsin'de hile yapıldığına ilişkin davasını reddetti.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’de başkanlık seçimlerinde en kritik eyaletlerden birisi de Wisconsin oldu. Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın seçildiği eyalette ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya ekibi, ‘hile’ yapıldığına ilişkin dava açmıştı.

Wisconsin Yüksek Mahkemesi, söz konusu davanın reddedildiğini duyurdu.

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