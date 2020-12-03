Trump'a soğuk duş: Wisconsin davası reddedildi

Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Wisconsin'de hile yapıldığına ilişkin davasını reddetti.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’de başkanlık seçimlerinde en kritik eyaletlerden birisi de Wisconsin oldu. Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın seçildiği eyalette ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya ekibi, ‘hile’ yapıldığına ilişkin dava açmıştı.

Wisconsin Yüksek Mahkemesi, söz konusu davanın reddedildiğini duyurdu.