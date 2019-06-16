Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump yine Müslüman olan Londra Belediye Başkanı Han'a yüklendi: Tam bir ezik

Trump yine Müslüman olan Londra Belediye Başkanı Han'a yüklendi: Tam bir ezik

Trump yine Müslüman olan Londra Belediye Başkanı Han'a yüklendi: Tam bir ezik

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’da Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile ilgili "Londra’nın bir an önce yeni bir belediye başkanına ihtiyacı var. Han tam bir felaket ve daha da kötüye gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Trump, İngiliz yazar ve belgesel yapımcısı Katie Hopkins’in Londra’da  son 20 saatteki suç sayısına dikkat çeken “Bıçakçı-Şehirde 20 saatlik güncelleme:  2 kişi bıçaklanarak öldü, 1 kişi silahla öldürüldü, 3 kişi bıçaklandı ama ölmedi.  Wandsworth & Tower Hamlets. Han’ın Londonistan’ı burası.” paylaşımına yorum  yaptı.

Trump, "Londra’nın bir an önce yeni bir belediye başkanına ihtiyacı  var. Han, tam bir felaket ve daha da kötüye gidiyor.” görüşünü savundu.


Donald Trump, 3 Haziran’daki İngiltere seyahatinin hemen başında,  uçağının Stansted Havalimanı'na inmesinin hemen ardından ziyarete karşı çıkan  Han'ı Twitter'da hedef almıştı.

ABD Başkanı Trump mesajında, "Anlatılanlara göre Londra Belediye  Başkanı olarak çok kötü bir iş çıkaran Sadık Han, İngiltere'nin en önemli  müttefiki olan ABD'nin ziyarette bulunan başkanına karşı aptalca bir edepsizlik  göstermekte. Bana değil, Londra'daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik." ifadesini kullanmıştı.

Müslüman olan Han'ı New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'ya  benzeten Trump, aradaki farkı Londra Belediye Başkanı'nın "yarı boyda" olması  şeklinde göstermişti.

Londra'da Trump karşıtı gösterilerde Han'ın verdiği izin çerçevesinde  "bebek Trump" şeklindeki dev bir balon da kullanılmıştı.

Trump için kırmızı halı serilmesine karşı çıkan Han, Trump’ı 1930 ve  1940'lardaki Avrupalı diktatörlere benzetmişti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Babalık en çok onlara yakıştı
'Kendimi kanıtlamak için çok çalıştım'
'Çocuklar için bir aradayız'
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayından ilk kare
Hülya Avşar 6 milyonluk anlaşma sonrası tatile çıktı

Domino Taşı Etkisi :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'da

Ünlülerin yıllar önceki halleri...