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  3. Trump-Twitter savaşı devam ediyor! Trump'ın ekibi paylaştı, Twitter hemen kaldırdı
06 Haziran 2020 Cumartesi 04:31 | Son Güncelleme:

Trump-Twitter savaşı devam ediyor! Trump'ın ekibi paylaştı, Twitter hemen kaldırdı

Trump-Twitter savaşı devam ediyor! Trump'ın ekibi paylaştı, Twitter hemen kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasındaki savaş devam ediyor.

Twitter bu kez de Trump’ın kampanya ekibinin, George Floyd için yaptığı paylaşımı ‘telif hakkı şikâyeti’ gerekçesiyle kaldırdı. Trump, Twitter üzerinden emekli bir savcı olan John Dowd’un mektubunu paylaşan Trump, “Göstericiler teröristti” ifadesinin yer aldığı metni “Mutlaka okuyun” diyerek paylaştı. Bunun ardından Beyaz Saray çevresine demir ve beton bariyerler yerleştirildi.

Önlemlerin artırıldığı Beyaz Saray'ın önündeki caddeye 'Black Lıves Matter' (Siyah Hayat Önemlidir) diye yazıldı.

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