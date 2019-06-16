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  3. Trump, Rusya ile ilgili haberinden dolayı New York Times'a tepki gösterdi

Trump, Rusya ile ilgili haberinden dolayı New York Times'a tepki gösterdi

Trump, Rusya ile ilgili haberinden dolayı New York Times'a tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rus elektrik şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediğini iddia ettiği haberinden dolayı New York Times gazetesine sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“İnanabiliyor musunuz, başarısız New York Times, bugün ABD’nin Rusya’ya yönelik siber saldırılarını önemli ölçüde arttırdığına dair haber yaptı. Bu, bir zamanlar büyük olan bir gazetenin bir haber için, velev ki ülkemiz için kötü de olsa herhangi bir haber için içine düştüğü sanal bir ihanettir. Ayrıca doğru da değil. Bugün yolsuz medyamızda her şeyin gideri var. Zerrece sonuçlarını düşünmeden her şeyi yapar ve söylerler. Bunlar gerçek korkaklardır ve şüphesiz halkın düşmanılar.”

New York Times, eski ve halen görevde olan hükümet yetkilileri ile yaptığı röportajlara dayandırdığı haberinde, Moskova’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalelerine karşılık ABD Siber Güvenlikle Komutanlığının (CYBERCOM) Rusya’nın elektrik santrallerine ve ülkedeki diğer hedeflere gizli Amerikan bilgisayar kodlarının gönderildiği iddia edilmişti.

Rus elektrik şebekelerine yönelik söz konusu hazırlığın Trump’ın onayına sunulmadan gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

(AA)

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