26 Kasım 2020 Perşembe 08:32 | Son Güncelleme:
Trump pes etmiyor: Bu seçim hileli, ama kazanacağız
ABD Başkanı Donald Trump, "Bu seçim hileli, ama kazanacağız" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, "Bu seçim hileli, ama kazanacağız" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada başkanlık seçiminin hileli olduğunu iddia ederek kazanacaklarını vurgulayan Trump şu ifadelere yer verdi:
"Bu seçim hileli, ama kazanacağız !"
Twitter ise Trump’ın paylaşımını ‘yanıltıcı’ olarak işaretledi.