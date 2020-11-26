Trump pes etmiyor: Bu seçim hileli, ama kazanacağız

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu seçim hileli, ama kazanacağız" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada başkanlık seçiminin hileli olduğunu iddia ederek kazanacaklarını vurgulayan Trump şu ifadelere yer verdi:

"Bu seçim hileli, ama kazanacağız !"

Twitter ise Trump’ın paylaşımını ‘yanıltıcı’ olarak işaretledi.