  • $7,9571
  • 9,5051
  • 462.803
  • 1325.47
  • Haberler
  • Dünya
  • Trump pes etmiyor: Bu seçim hileli, ama kazanacağız
26 Kasım 2020 Perşembe 08:32 | Son Güncelleme:

Trump pes etmiyor: Bu seçim hileli, ama kazanacağız

Trump pes etmiyor: Bu seçim hileli, ama kazanacağız

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu seçim hileli, ama kazanacağız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu seçim hileli, ama kazanacağız" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada başkanlık seçiminin hileli olduğunu iddia ederek kazanacaklarını vurgulayan Trump şu ifadelere yer verdi:

"Bu seçim hileli, ama kazanacağız !"

Twitter ise Trump’ın paylaşımını ‘yanıltıcı’ olarak işaretledi.

<p class='MsoNormal'>Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Le

Vatandaşlar internet alışverişinde nelere dikkat etmeli?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 658 parça tarihi eser ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.