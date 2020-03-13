Trump kapıları kapattı

Global bir pandemiğe dönüşen Kovid-19 nedeniyle ABD’de ölü sayısı 38’e, vaka sayısı ise 1376’ya çıktı. ABD Başkanı Trump, AB’den ABD’ye 30 gün boyunca seyahatleri yasakladığını duyurdu, karar cuma günü itibariyle yürürlüğe girecek. Türkiye ve İngiltere listede yok.

VARANK’TAN SERT TEPKİ



New York Times gazetesi uçuş yasağını Türkiye’nin fotoğrafını kullanarak servis etti. NYT’ye tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu haberi, yasak listesinde olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor” dedi.

ÇİN’DE DURAKLADI AVRUPA’YI KIRIYOR



Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 749’a, vaka sayısı ise 129 bin 158’e yükseldi. Çin’de ise dün sadece 11 ölüm yaşandı ve ölü sayısı 3 bin 169’a çıktı.

İTALYA: Ölü sayısı 827’ye çıktı. Kamu hizmeti hariç tüm ticari faaliyetler durdu.

İRAN: 75 kişi daha öldü, can kaybı 429’a yükseldi. 25 Şubat’ta virüs teşhisi konulan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti.

ALMANYA: Ölü sayısı 4’e, vaka sayısı 2355’e çıktı. Pek çok eyalette sosyal faaliyetler yasaklandı.

İSPANYA: Ölü sayısı 84’e çıktı. Eşitlik Bakanı Irene Montero’da koronavirüs teşhis edildi. Tüm bakanlar test edilecek.

YUNANİSTAN: İlk ölümün yaşandığı Yunanistan’da vaka sayısı 99’a çıktı.

AZERBAYCAN: Azerbaycan’da da dün ilk ölüm gerçekleşt. Vaka sayısı ise 11.

NORVEÇ: İrlanda ve Norveç salgın nedeniyle ülkedeki tüm okulları, Danimarka ise tüm üniversiteleri kapattı.

SARS’I BULAN DOKTOR ZHONG: HAZİRANDA KESİN BİTER



Çin’de Ulusal Sağlık Komisyonu’nun görevlendirdiği ekibin başında bulunan doktor Zhong Nanshan (83), salgının haziranda biteceğine inandıklarını söyledi. Zhonng, Çin’de 2002’de ortaya çıkan SARS virüsünü bulan isim olarak biliniyor.



HAARETZ: İSRAİL AŞIYI BULDU, AÇIKLAYACAK



Haaretz gazetesi, İsrail merkezli Ness Ziona Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nün virüsün tedavisi için aşı geliştirdiğini açıklayacağını bildirdi. Merkezin çalışmaların sonuna geldiği belirtildi.

AVUSTRALYA

3 ölü ve 156 vakanın bulunduğu Avustralya’da bir kişi, koronavirüs önlemlerine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla gökyüzüne uçakla ‘Ellerini yıka’ yazdı.

HANKS VE EŞİNDE DE ÇIKTI



Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs testi pozitif çıktı. Hanks, film çekmek üzere gittiği Avustralya’da bir süre karantinada kalacaklarını belirtti.

TWITTER HERKESİ EVİNE YOLLADI



Twitter, salgın nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı verdi. Çalışanların eve ofis kurma masrafları karşılanacak.