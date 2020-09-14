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  • Trump eleştiri oklarının hedefi oldu! Kapalı alanda akılalmaz miting
14 Eylül 2020 Pazartesi 14:18 | Son Güncelleme:

Trump eleştiri oklarının hedefi oldu! Kapalı alanda akılalmaz miting

İHA

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 50'den fazla kişinin kapalı alanlarda bir araya gelmesinin yasaklandığı Nevada eyaletinde tepki çeken bir miting gerçekleştirdi.

ABD'de yapılacak 3 Kasım'daki Başkanlık seçimleri öncesinde yarış kızışırken, Donald Trump tepkilere neden olan bir mitinge imza attı. Trump, virüsle mücadeleye karşı alınan tedbirleri hiçe sayarak 50'den fazla kişinin kapalı alanlarda bir araya gelmesinin yasaklandığı Nevada eyaletinde büyük bir depoda seçim mitingi gerçekleştirdi.

İHA'da yer alan habere göre, Henderson kentinde binlerce kişinin katıldığı mitingde sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, yalnızca Trump'ın konuşma yaptığı sırada arkasında kalan destekçilerinin maske taktığı görüldü. Yerel yetkililer, mitinge ev sahipliği yapan firmanın işletme belgesinin iptal edilebileceğini veya para cezası verilebileceğini ifade etti.

Konuşmasında Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a yüklenen Trump, rakibinin suça karşı yumuşak davrandığını öne sürdü. "Biden yerli teröristleri tatmin etmek istiyor. Benim planım ise yerli teröristleri tutuklamak" diyen Trump, "Biden kazanırsa, çeteler kazanır" ifadelerini kullandı.

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