Trump: Basra Körfezi'nde tankerlerin korunmasını istiyorsa, bize ödeme yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 'İran'a karşı uluslararası koalisyon' kurulması hedefiyle bölgeyi turlar ve ABD Dışişleri yetkilileri Basra Körfezi'nde uluslararası devriye gücü oluşturmaktan söz ederken Başkan Donald Trump'tan da tweet geldi.

Basra Körfezi'ndeki tümüyle şaibeli tanker saldırılarından Tahran'ı sorumlu tutan ve ABD'nin insansız hava aracı düşüren İran'a hava saldırısı düzenlenmesi emri verip 10 dakika kala vazgeçen Trump, birdenbire Basra Körfezi'ndeki uluslararası petrol sevkiyatına artık bedava Amerikan koruması sağlamayacağı resti çekti. Bu restin kendi yönetiminin İran'a karşı uluslararası koalisyon kurulması çabalarını nasıl etkileyeceği merak konusu.

Bölgeye sürekli savaş gemisi ve asker yığmasıyla çelişen tweetler atan ABD Başkanı, Çin'in aldığı petrolün yüzde 91'inin, Japonya'nın aldığı petrolün yüzde 62'sinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini, başka pek çok ülkenin aynı durumda olduğunu belirtti.

Trump, "Niye nakliye rotalarını diğer ülkeler için uzun yıllardır sıfır tazminata koruyoruz ki? Bu ülkelerin hepsinin oldum bittim tehlikeli olan bu yolculukta kendi gemilerini korumaları gerekir" diyerek şöyle devam etti:

"ABD dünya çapında en büyük enerji üreticisi konumuna gelmişken bizim orada olmaya ihtiyacımız bile yok. ABD'nin İran talebi çok basittir: Nükleer silah sahibi olamaz ve terör sponsorluğuna devam edemez."

BASRA KÖRFEZİ'NE 'İRAN'I CAYDIRMAK İÇİN' ABD ÖNCÜLÜĞÜNDE ULUSLARARASI DENİZ GÜCÜ

Trump'ın tweetlerinin ardından ABD'li bir yetkili İran'a karşı önalıcı caydırıcılık için müttefiklerle birlikte deniz güvenlik bloku oluşturduklarını duyurdu. ABD ordusu ve istihbarat servislerinin bölgeyi topyekun savaşa sürüklemeyecek şekilde İran'a atfedilen Basra Köfezi'ndeki saldırganlığı caydırmak için gizli stratejiler geliştirdiği belirtilirken ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili Reuters'e şöyle konuştu:

"ABD müttefikleriyle birlikte Körfez'deki sevkiyat rotalarını korumak için bir koalisyon şekillendiriyor, bu koalisyonun gözü tüm gemi trafiğinin üzerinde olacak."

"Önalıcı caydırıcılık için çalışıyoruz, çünkü İranlılar dışarı çıkıp canlarının istediğini yapmak istiyor, sonra da kendilerinin yapmadığını söylüyor. Biz onların ne yaptığını biliyoruz."

Sözkonusu güce ABD'nin asker gönderip göndermeyeceği sorusu üzerine Dışişleri yetkilisi "ABD katılacak" dedi. Ülke adı vermeden uluslar koalisyonunun Sentinel isimli programa fiziksel ve mali katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Onun öncesinde ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, uluslararası ortaklara Basra Körfezi'nde güvenliği artırmak için güçleri birleştirme çağrısı yapmıştı.

Seçeneklerden birinin bölgede uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele eden 30 ülkeli deniz gücünü pekiştirmek olabileceğini söyleyen Hook, diğer yandan pertol zengini bölgede ticari çıkarları bulunan müttefik ülkelerin tümüyle yeni bir deniz güvenliği girişiminde bulunabileceğini dile getirmişti. Trump ile ekibinin seçenekleri bu hafta Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesinde ele alacaklarını da belirtmişti. Ancak diğer ülkelerin bu girişime ne kadar destek vereceği henüz meçhul.