Trump açıkladı: Filistin ve Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşacak

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın İsrail ile anlaşan ülkeler arasına katılmasını beklediğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, dış politika başlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında Filistin'e ihanet anlaşmaları imzalanmasına arabuluculuk ettiklerini anımsatan Trump, İsrail ile anlaşma yapmak isteyen en az 4-5 ülke daha olduğunun altını çizdi.

"ORTA DOĞU'YA GİRMEK KORKUNÇ BİR HATAYDI"



Trump, Orta Doğu'da yıllardır çöllerin kumlarının "kanla dolu" olduğunu belirten Trump, "Ülkemizin tarihinde yaptığı en büyük hata Orta Doğu'ya girmekti. Biz oraya gittik ve her iki taraftan da birçok insan yaşamını yitirdi. Bu çok korkunç bir hataydı." değerlendirmesinde bulundu.



Orta Doğu'da "barış" için birçok ülke ile müzakere halinde olduklarını vurgulayan Trump, şunları söyledi:

"SUUDİ ARABİSTAN DA İSRAİL İLE ANLAŞACAK"



"En nihayetinde, Filistin de İsrail ile barışmak için gelecek. Biliyorsunuz Filistinlilere sağladığımız fonları daha önce durdurdum. Biz onlara yılda 750 milyon dolar para veriyorduk, onlar ise bizim ülkemiz hakkında çok kötü şeyler söylüyordu, bu yüzden onları fonlamayı durdurdum. Sonra çok zengin ülkeler Filistin'e fon vermeye başladı, şimdi o ülkeler de İsrail ile anlaşıyor."

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile son dönemde telefonda görüştüğüne işaret ederek, "Bence, günün sonunda Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşacak. Bunu bir bilgiye dayanarak söylemiyorum, ama Kral Selman ile yaptığım görüşmelerde edindiğim hissiyat bu yönde." dedi.