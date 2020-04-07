Trump: ABD'de çok insan ölecek, salgın New York'u vuracak

Dünyada salgının merkez üssü haline dönüşen ülkelerden biri olan ABD’de bilanço ağırlaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, “Maalesef çok sayıda kişi ölecek. Salgın New York’u çok kötü vuracak” dedi.

MASKEYE İHTİYAÇ ÇOK

Hükümetin sağlık yardımlarını artıracağını belirten Trump şunları söyledi: “İnsanlar dışarı çıkıp temiz hava almak ve hayatlarını normale döndürmek istiyor. Bunun en kısa sürede olmasını umuyoruz. Bu ülke çalışmak üzere inşa edildi, kapalı kalmak üzerine değil. Federal Acil Yönetim Birimi N95 tipi 180 milyon maske siparişi verdi. Maskelere ihtiyacımız var. Başkalarının bu maskeleri almalarını istemiyoruz.”

GERÇEK RAKAM GİZLENDİ



New York Times gazetesi ABD’de açıklanan ölü sayısının gerçeği yansıtmadığını gerçek sayısın her gün açıklanandan 1000 daha fazla olabileceğini iddia etti.