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  3. Trump 90 günlük süre vermişti... Karar Wall Street'i olumlu etkiledi

Trump 90 günlük süre vermişti... Karar Wall Street'i olumlu etkiledi

Trump 90 günlük süre vermişti... Karar Wall Street'i olumlu etkiledi

ABD’nin Huawei yasağını ertelemesiyle Wall Street artıda başladı

ABD hisse senedi piyasaları, Washington yönetiminden yapılan yeni açıklamalara paralel olarak oluşan ticari iyimserlikle artışla açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump Çin’in iki ülke arasında bir anlaşma istediği yönündeki savını yinelerken, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da Washington’ın huawei’ye yönelik iş yasağını 90 gün ertelediğini duyurdu.
Gelişmelerin ardından erken işlemlerde;

- Dow Jones yüzde 1.22
- Nasdaq yüzde 1.47
- S&P 500 yüzde 1.17 yükseldi.

Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.06 artışla 1.10984 dolardan işlem gördü.

(DHA)

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