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  • Testi pozitif çıkmıştı... Macron, Kovid-19'a AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir
17 Aralık 2020 Perşembe 22:58 | Son Güncelleme:

Testi pozitif çıkmıştı... Macron, Kovid-19'a AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir

Testi pozitif çıkmıştı... Macron, Kovid-19'a AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir
AA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüse geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceği iddia edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Macron'a virüsün Elysee Sarayı'nda düzenlenen yemekte bulaşmadığını söyledi.

Macron'un, Kovid-19'a 10-11 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen zirvede yakalanmış olabileceğini ifade eden Veran, liderlerin zirve sırasında büyük bir salonda akşam yemeğinde bir araya geldiğini belirtti.

Mediapart internet sitesinin haberinde, Macron'un dün akşam Elysee Sarayı'nda Başbakan Jean Castex ve siyasi partilerin Ulusal Meclis'teki grup başkanvekilleri ile bir araya geldiği yemekte 10 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Haberde, Macron'un 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağını ihlal ettiği kaydedildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Macron, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada bir yemek masasında 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesi gerektiğini belirtmişti.

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