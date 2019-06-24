Çipras: Türkiye aklından bile geçirmesin

Yunanistan’ın kamu yayıncısı EPT3’e bir röportaj veren Aleksis Çipras, Atina’nın kendi kara sahanlığında olduğunu iddia ettiği alanlarda yapılacak herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini savundu.

Sputnik’in aktardığı habere göre Çipras, Avrupa Birliği’nin bu hafta Lüksemburg’da düzenlediği toplantıda Ankara’ya, Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyetleri sebebiyle açık ve sert bir mesaj verdiğini belirtti.

YUNAN BASINI: ORDU HAZIRDA BEKLİYOR

Öte yandan Yunan basınında Yunan silahlı kuvvetlerinin olası bir gerginliğe karşılık Ege Denizi’nde hazırda beklediği belirtildi.

Ekathimerini’nin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yunanlı yetkililerin en çok Rodos’un doğusunda ve Meis’in güneyinde Türkiye’nin olası bir müdahalesi konusunda endişelendiği vurgulandı.

Yunan basınının haberinde olası bir gerginlikte Yunan deniz kuvvetleri karşılık vereceği, hava kuvvetleri de destekleyici rol oynayabileceği yönünde ifadeler yer aldı.

TÜRKİYE HAKLARINI KORUYACAK

Yunanistan ve Avrupa’dan gelen peş peşe tehditlere karşın Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklarını korumaya kararlı. Son olarak 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz Akdeniz'deki ilk sondajına doğru yola çıktı. Yavuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak.

Başkan Erdoğan da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgede kendi çıkarlarıyla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) çıkarlarını da savunmayı sürdüreceğini belirterek, "Bugün uğurlama törenini gerçekleştirdiğimiz Yavuz gemisi, Türkiye'nin bu kararlılığının en somut, en net ifadesidir. İnşallah yakın bir zamanda hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.