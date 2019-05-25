Tayland’ın Chonburi eyaletinde bulunan Bang Lamung bölgesindeki Laem Chabang limanında, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı.

Tayland’da kimyasal madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 130’dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı, fakat durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.

Tayland’da kimyasal madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu Yangının geminin deposundaki kargo bölümünde başladığından şüpheleniliyor.

DHA