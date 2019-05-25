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  3. Tayland'da kimyasal madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu

Tayland'da kimyasal madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu

Tayland'da kimyasal madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu

Tayland’da bir limanda, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı, 130 kişi hastanelik oldu.

Tayland’ın Chonburi eyaletinde bulunan Bang Lamung bölgesindeki Laem Chabang limanında, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı.

Tayland’da kimyasal madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 130’dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı, fakat durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.

Tayland’da kimyasal madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu Yangının geminin deposundaki kargo bölümünde başladığından şüpheleniliyor.

DHA

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