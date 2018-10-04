HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Dünya
  3. Suudi Arabistan'da ilk kez bir bankaya kadın yönetici seçildi

Suudi Arabistan'da ilk kez bir bankaya kadın yönetici seçildi

Suudi+Arabistan%E2%80%99da+ilk+kez+bir+bankaya+kad%C4%B1n+y%C3%B6netici+se%C3%A7ildi

Suudi Arabistan'da bir bankanın yönetim kurulu başkanı ilk kez bir kadın oldu.

x

Yerel basında yer alan habere göre, Alavval Bank ile Suudi İngiliz Bankası (SABB) birleşmesinin ardından yönetim kurulu başkanlığına Lubna el-Alyan'ın atanması konusunda anlaşmaya vardı. Bunun Suudi Arabistan bankacılık sektöründe bir kadının sahip olduğu en yüksek pozisyon olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan'daki ekonomi sektöründe en çok tanınan kadınlardan biri olan Alyan, şu anda Olayan Şirketi Yürütme Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

Suudi Arabistan ve Ortadoğu'da çok sayıda finans ve yatırım faaliyetlerinden sorumlu olan Alyan'ın Arap İş Konseyi Yürütme Kurulu ve Arap Düşünce Vakfı Mütevelli Heyeti'nde de üyeliği devam ediyor.

Alyan daha önce de şu anda Alavval Bank olarak bilinen Saudi Hollandi Bank'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilen ilk kadın olmuştu.

Suudi Arabistan borsasında işlem gören Alavval Bank ve SABB daha önce bağlayıcı birleşme anlaşması imzalamıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yerli Kargu'ya yoğun talep

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

En Çok Okunanlar