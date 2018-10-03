Suudi Arabistan Pakistan'da rafineri inşa edecek

Proje, Çin Pakistan Ekonomik Koridoru'na (CPEC) Suudi Arabistan'ın davet edilmesi ve Suudi yetkililerin Pakistan ziyaretinin ardından gündeme geldi.

CPEC'e katılımı görüşmek için Pakistan'a gelen Suudi heyet, ülkelerinin yapmayı teklif ettiği rafineri için de fizibilite çalışması yaptı.

AA muhabirine açıklama yapan Gvadar Liman Otoritesi Müdürü Mir Dostin Han Cemaldini, Suudi Arabistan yönetiminin Gvadar'a dünyanın üçüncü büyük petrol rafinerisini inşa etmek istediğini belirterek, "Bu rafineri Pakistan'ın petrol ihtiyacını giderecek." diye konuştu.

Suudi heyete rafinerinin yeri için iki öneri sunduklarını dile getiren Cemaldini, "Rafineriyi onların da teklif ettiği Gvadar şehrine ya da şehrin kıyısının bulunduğu denizin üzerine inşa etme teklifinde bulunduk. Bu teklifimizi uzmanlarla görüşecekler. Suudi Arabistan çoğunlukla petrol ticaretini Kızıl Deniz üzerinden yapıyor. Gvadar, onlar için yeni bir seçenek olacak." dedi.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan, Gvadar'ın içinde bulunduğu Belucistan eyaletinde altın ve bakır madeni yatırımları da yapacak.

Pakistan'la Çin arasında 2014 yılında imzalanan CPEC, Çin'i Pakistan üzerinden Ortadoğu'ya ve Afrika'ya bağlayacak karayolu, demiryolu ve boru hatlarını kapsıyor.

Suudi Arabistan, CPEC'e geçen ay resmen davet edilmişti. Projeye 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan Suudi yönetimi, Keşmir ve Hayber Pahtunhva'daki bazı projeleri de finanse edeceğini duyurmuştu.

(AA)