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Suudi Arabistan Husiler tarafından gönderilen 2 İHA'yı vurduğunu duyurdu

Suudi Arabistan Husiler tarafından gönderilen 2 İHA'yı vurduğunu duyurdu

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen silahlı iki insansız hava aracının (İHA) havada imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, gece saatlerinde Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen silahlı iki İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğunu belirtti. Maliki, söz konusu silahlı İHA'lardan birinin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha kentindeki yerleşim merkezine doğru ilerlediği sırada, diğerinin ise henüz Yemen sınırları içindeyken etkisiz hale getirildiğini aktardı.  

Husiler, 12 Haizran'da Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı düzenlemiş, olayda farklı uyruklardan 26 kişi yaralanmıştı. Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

(AA)

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