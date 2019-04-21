Sri Lanka'da iç savaş bitmesinden bu yana en büyük saldırılar: 207 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 207 kişi öldü.

Ülkede sabah saatlerinde üç kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.

Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Colombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi.

Sri Lanka polisi, başkent Colombo ve çevresinde meydana gelen saldırılarda 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin 27'si yabancı uyruklu

Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardena, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamaları "aşırılıkçılar tarafından düzenlenen terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe de şiddetin, ülkede ve ekonomide istikrarsızlığa yol açabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirerek, saldırıların sorumlularına karşı eyleme geçmek için "savunma birliklerini gerekli tüm güçlerle yetkilendireceklerini" söyledi.

Otellerle neredeyse eş zamanlı saldırıya uğrayan ibadethanelerden birinin, başkent Colombo'da tanınmış bir Katolik kilisesi, diğerlerinin Colombo'nun kuzeyinde Negombo'daki St. Sebastian kilisesi ve doğuda Batticaloa'da yer alan Protestan kilisesi olduğu ifade edildi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 27'sinin yabancı uyruklu kişiler olduğunu bildirdi.

Çin basınında çıkan haberlere göre saldırılarda bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 4 Çinli yaralandı.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı da bir Portekiz vatandaşının saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirdi.

Diğer yandan başkent Colombo'nun banliyösü Dematagoda'da şüphelileri yakalamak için bir eve düzenlenen operasyonda 3 polis memurunun hayatını kaybettiği açıklandı. Son iki patlamanın, polisin Dematagoda'ya operasyon için sevk edilmesinin ardından meydana geldiği ifade edildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Ülkede üç kilise ile üç otelin yanı sıra bir misafirhaneyi hedef alan saldırılarla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Patlamalar üzerine ülkede yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sosyal paylaşım sitelerine engelleme kararı

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, "bu komplonun sorumlularına karşı güçlü biçimde harekete geçilmesi" talimatı verdiğini bildirdi. Sirisena, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de korkakça saldırıları güçlü biçimde kınayarak, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka hükümeti ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldı.

AA