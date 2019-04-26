Sri Lanka'da halka cami ve kiliselerden uzak durma çağrısı

Ülkedeki Müslüman nüfusun temsilcisi olan ‘Sri Lanka Din Adamları Derneği’, mal ve can güvenliği için Müslümanlara bu Cuma günü evlerinde ibadet etme çağrısında bulunu. Sri Lanka Kardinal’i Malcom Rangeth de rahiplerin, ikinci bir açıklamaya kadar kiliselerde toplu ayin yapmamasını istedi. Kardinal Malcom Rangteh "Güvenlik önemlidir" dedi.

Yetkililerin dini merkezlere ilave saldırılar olabileceği konusundaki uyarısının ardından ABD’nin Sri Lanka Büyükelçisi de Amerika vatandaşlarına hafta sonu ibadethanelerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisina, bugün bir açıklama yaparak polisin DEAŞ’la bağlantısı bulunan 240 kişiyi aradığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Sirisina, Başbakan Ranil Wickremesinghe'i istihbaratı, 10 yıldır ayrılıkçı Tamil kaplanlarına karşı verilen mücadelede iddia edilen savaş suçlarına yoğunlaştırarak zayıflatmakla suçladı. Ordu, Cuma günü yaklaşık 10 bin askerin ülke genelinde ve Hint Okyanusu’nda bir adada araştırma yapması ve dini merkezleri korumakla görevlendirildiğini açıkladı.

Polis saldırıların araştırılması çerçevesinde aralarında yabancıların da bulunduğu 76 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Sri Lanka, geçtiğimiz Pazar günü 253 kişinin ölümü ve 400 kişinin yaralanması ile sonuçlanan 3 kilise ve 4 otele yapılan saldırılarla sarsılmıştı. DEAŞ terör örgütü saldırıyı üstlenmişti.

(İHA)