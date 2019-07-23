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Trump'ın kızı alay konusu oldu

Trump'ın kızı alay konusu oldu

Ivanka Trump, Boris Johnson’ın başbakanlığını tebrik ettiği mesajında ‘Birleşik Krallık’ı yanlış yazdı. Ivanka, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabından İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı yayınladı. Trump, mesajında United Kingdom (Birleşik Krallık) yerine United Kingston yazınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

YANLIŞINI DÜZELTTİ

Trump'ın kızı attığı tweetle sosyal medyanın diline dolanırken yanlışını kısa süre sonra düzeltti.

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