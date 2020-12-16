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  • Son dakika haberleri... Pfizer-BioNTech aşısına bir onay daha: Şili de 15 bin kişiye uygulanacak
16 Aralık 2020 Çarşamba 19:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Pfizer-BioNTech aşısına bir onay daha: Şili de 15 bin kişiye uygulanacak

Son dakika haberleri... Pfizer-BioNTech aşısına bir onay daha: Şili de 15 bin kişiye uygulanacak
AA

Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımına bir ülke daha onay verdi. Güney Amerika ülkesi Şili, oy birliğiyle alınan kararla aşının ülkede acil kullanımını onayladı.

Güney Amerika ülkesi Şili, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.

AA'da yer alan habere göre, Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının çalışmalarını ve sonuçlarını analiz eden 22 uzmanın katıldığı panelde oy birliğiyle alınan kararla aşının ülkede acil kullanımını onayladı.

ISP Başkan Yardımcısı Heriberto Garcia, aşının onaylandığını ve Sağlık Bakanlığının toplu aşılama planı üzerinde çalışabileceğini belirtti.

İlk etapta, ülkede yüksek risk grubundaki 15 bin kişiye uygulanması planlanan aşının gelecek hafta ülkeye getirileceği tahmin ediliyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de bugüne kadar 576 bin 731 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 15 bin 959 kişi hayatını kaybetti.

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