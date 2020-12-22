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  • Son dakika haberleri... Kosova'da siyasi kriz patlak verdi: Hükümet düştü
22 Aralık 2020 Salı 01:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Kosova'da siyasi kriz patlak verdi: Hükümet düştü

Son dakika haberleri... Kosova'da siyasi kriz patlak verdi: Hükümet düştü
DHA

Kosova'da Haziran ayında kurulan Avdullah Hoti hükümeti, hapis cezası kesinleşmiş bir milletvekilinin kullandığı oy geçersiz sayılması nedeniyle düştü.

Kosova'da Haziran ayında kurulan Avdullah Hoti hükümeti 6 ay sürdü. Kosova'da hapis cezası kesinleşmiş bir milletvekilinin hükümet kurmak için kullandığı oy geçersiz sayılması nedeniyle ülkede, hükümetin düştüğü belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, Kosova'da bir yılda ikinci kez siyasi kriz yaşandı. Ülkede Haziran ayında kurulan Avdullah Hoti hükümetinin düştüğü açıklandı. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde Haziran ayında 61 oyla kurulan Başbakan Avdullah Hoti hükümetinde hapis cezası kesinleşmiş bir milletvekilinin oy kullanması Kosova Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz sayıldı.

Ana muhalefet partisi Vetevendosje Hareketi’nin itirazını kabul eden Kosova Anayasa Mahkemesi, hapis cezası kesinleşmiş milletvekili Etem Arifi’nin Hoti Hükümeti’nin kurulması için kullandığı oyun geçersiz olduğuna hükmetti.

Oyun geçersiz sayılmasının ardından hükümetin düştüğü ilan edildi. Hoti hükümeti, Etem Arifi’nin oyuyla birlikte 61'i tamamlayarak, hükümeti kurmuştu. Kosova’da 40 gün içerisinde seçime gidilmesi bekleniyor.

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