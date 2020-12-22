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  • Son dakika haberleri... ABD'li yetkili itiraf etti: İsrail ile normalleşmenin asıl nedeni ortaya çıktı
22 Aralık 2020 Salı 18:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... ABD'li yetkili itiraf etti: İsrail ile normalleşmenin asıl nedeni ortaya çıktı

Son dakika haberleri... ABD'li yetkili itiraf etti: İsrail ile normalleşmenin asıl nedeni ortaya çıktı
AA

ABD'li bir yetkili, Endonezya'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi durumunda bu ülkeye sağlanan fonları milyarlarca dolar artırabileceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan, Fas gibi ülkelerin İsrail ile anlaşmasına ara buluculuk yapmıştı.

ABD'li bir yetkili, Endonezya'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi durumunda bu ülkeye sağlanan fonları milyarlarca dolar artırabileceklerini belirtti.

ABD Uluslarararası Kalkınma Finans Kurumu Başkanı Adam Boehler, Kudüs'e yaptığı ziyaret esnasında Trump yönetiminin Müslüman devletler ile İsrail arasındaki ara buluculuk çabaları konusunda konuştu.

Endonezya'nın da İsrail ile normalleşmesini istediklerini belirten Boehler, "Endonezya ile bu konuda konuşacağız. Eğer ilişkilerini İsrail ile normalleştirmeye hazırlarsa, onlara sağladığımız fon desteğini milyarlarca dolar artırabiliriz." diye konuştu.

Boehler, Umman ve Suudi Arabistan'ın da İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduklarını umduklarını dile getirerek, Trump'ın son dönemde, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas gibi ülkelerin İsrail ile anlaşmasına ara buluculuk yaptığını anımsattı.

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