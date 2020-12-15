  • $7,8398
  • 9,5329
  • 466.007
  • 1395.4
  • Haberler
  • Dünya
  • Son dakika haberleri... ABD'den Moderna'ya yeşil ışık: Yüzde 94 etkili
15 Aralık 2020 Salı 20:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... ABD'den Moderna'ya yeşil ışık: Yüzde 94 etkili

Son dakika haberleri... ABD'den Moderna'ya yeşil ışık: Yüzde 94 etkili
AA

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yeşil ışık yaktı. FDA, yayımladığı incelemede, 30 bin kişi üzerinde denenen aşının yüzde 94 etkili olduğunu bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenilirliğini teyit etti.

AA'da yer alan habere göre, FDA, yayımladığı incelemede, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğruladı.

54 sayfalık incelemede, yaklaşık 30 bin kişi üzerinde denenen aşının yüzde 94 etkili olduğu, özel bir güvenlik endişesi taşımadığı, yaygın olarak görülen ateş, baş, kas ve eklem ağrıları dışında ciddi bir yan etkisinin bulunmadığı kaydedildi.

Moderna’nın Kovid-19 aşısı perşembe günü FDA bağımsız bilim insanlarının oluşturduğu uzman panel tarafından değerlendirilerek acil kullanımına izin verilip verilmeyeceği oylanacak.

Moderna’nın aşısının da resmen onaylanması durumunda, Pfizer’in Kovid-19 aşısından sonra bir hafta arayla ABD’de onaylanan ikinci aşı olacak.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, geçen hafta FDA uzmanlar kurulundan geçerek FDA tarafından resmen onaylanmış ve ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmak üzere hafta sonu eyaletlere dağıtımına başlanmıştı.

<p>AB Liderler Zirvesi’nde geçtiğimiz günlerde Atina'yı hüsrana uğratan bir gelişme yaşanmıştı

'ABD yaptırım kararları 'Johnson Mektubu'nun bugünkü versiyonudur'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

TSK'ya ait eski kılıçlar ilk günkü haline getiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya'nın büyükelçilik mensuplarını kabul etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.