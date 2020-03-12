Son dakika haberi... Washington'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edildi.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.
Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.