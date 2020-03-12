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  3. Son dakika haberi... Washington'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Son dakika haberi... Washington'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Son dakika haberi... Washington'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.


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