Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9005
  • 6,5139
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Avrupa şimdi bunu yapmalı

Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Avrupa şimdi bunu yapmalı

Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Avrupa şimdi bunu yapmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı.

ABD lideri, paylaşımında Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını da yineledi.

Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nesrin Cavadzade sırrını açıkladı!
Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren'in saçını kesti!
Mert Fırat'tan çocuk açıklaması
Seren Serengil'in keyfi yerinde
Bengü kızı Zeynep için şimdi de bunu yaptı!
<p>Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ´İşte terör örgütünün gerçek yü

Silahıyla birlikte teslim oldu... YPG/PKK ile ilgili bakın neler anlattı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkesi şaşkına çeviren gelişme! Bir Recep Sert portresi...