03 Aralık 2020 Perşembe 09:17 | Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi... Terör örgütü PKK Sincar'dan çıkarıldı
Son Dakika Haberleri.. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti. Bağdat ve Erbil arasında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı tarafından 17 Kasım'da Erbil'de düzenlenen ortak basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmanın uygulanmaya başlandığı açıklanmıştı.
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