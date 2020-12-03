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03 Aralık 2020 Perşembe 09:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Terör örgütü PKK Sincar'dan çıkarıldı

Son Dakika Haberi... Terör örgütü PKK Sincar'dan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri.. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti. Bağdat ve Erbil arasında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı tarafından 17 Kasım'da Erbil'de düzenlenen ortak basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmanın uygulanmaya başlandığı açıklanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

<a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>Editör: eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br>

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