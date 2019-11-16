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  3. Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki El Bab kent merkezindeki ilçe otogarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 18 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yerel güvenlik güçleri, saldırıları düzenleyenleri araştırıyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, El Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.


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