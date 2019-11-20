İşte FETÖ'nün ABD'deki yeni taktiği! Kiliseleri mesken tuttular

Forum USA'nın haberine göre FETÖ, 1999 yılında kurulan Rumi Forum 'dinler arası diyalog' yalanıyla ABD’deki kiliselere sızdığı ortaya çıktı. Kiliselerde, FETÖ’cülerin hayatı ve sözleriyle tanınan Mevlana Celaleddin Rumi ismini kullanmaları ise dikkat çekiyor.

KİLİSELERDE ETKİNLİKLER

Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerinde bulunan kiliseleri mesken tutan FETÖ’cü kurum 'dinlerarası diyalog' yalanıyla herkesi kilisedeki etkinliklerine çağırıyor.

KİLİSEDE İFTAR YEMEĞİ DÜZENLEMİŞLERDİ

Washington’da bulunan First Christian Kilisesi’nde de geçtiğimiz ramazan ayında FETÖ’cüler iftar yemeği düzenlemiş ve 'dinlerarası diyalog' yalanıyla Kur’an-ı Kerim ve İncil okunmuştu. Yine aynı FETÖ kurumu Washington’daki St Albans Kilisesi’nde yine bir iftar programı düzenlediler ve panel gerçekleştirmişlerdi.