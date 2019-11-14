Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7661
  • 6,3457
  • 271.229
  • 104828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde gece geç saatlerde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, saldırılarda 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, önceki günden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32, yaralıların ise 100'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusu önceki gün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı.

(AA)


Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı
O teklif ortalığı karıştırdı! Hangi ünlü yıldız kabul etti?
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan açıklama
Korel ailesinde sular durulmuyor! Tehdit iddiası ortalığı karıştırdı
Murat Boz, Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!
<p>Olay, Azdavay ilçesinde meydana geldi. Selahattin Karaburak´a ait akaryakıt istasyonuna, akşam sa

Akaryakıt İstasyonuna Giren Ayı Paniğe Neden Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Washington'da Erdoğan alarmı!