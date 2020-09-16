Sharon Stone'dan ABD Başkanı Donald Trump'a: Çocukluk travmaları var

The Telegraph’a konuşan Sharon Stone, “Bu adama bakıyorum ve bana kendisine işkence edip kendi canını yakıyor gibi geliyor” dedi. Stone, söylediklerinin Trump’ın seçmen tabanı için de geçerli olabileceğini belirterek “Bu öfke, çok güvensiz hissetmek ve çok incinmekten geliyor” dedi.