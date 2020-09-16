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  • Sharon Stone'dan ABD Başkanı Donald Trump'a: Çocukluk travmaları var
16 Eylül 2020 Çarşamba 02:32 | Son Güncelleme:

Sharon Stone'dan ABD Başkanı Donald Trump'a: Çocukluk travmaları var

Sharon Stone'dan ABD Başkanı Donald Trump'a: Çocukluk travmaları var

ABD Başkanı Trump'la empati kurduğunu dile getiren Sharon Stone, “Trump'ın bazı çocukluk travmaları olduğunu” düşündüğünü açıkladı.

The Telegraph’a konuşan Sharon Stone, “Bu adama bakıyorum ve bana kendisine işkence edip kendi canını yakıyor gibi geliyor” dedi. Stone, söylediklerinin Trump’ın seçmen tabanı için de geçerli olabileceğini belirterek “Bu öfke, çok güvensiz hissetmek ve çok incinmekten geliyor” dedi.

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