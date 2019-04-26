Senegalli minik Abdurrahman'ın İstiklal Marşı tutkusu

Anaokulu birinci sınıf öğrencisi Abdurrahman, okulda düzenlenen bir tören sırasında okunan İstiklal Marşı'na arkadaşlarıyla birlikte eşlik etti.

İstiklal Marşı'nı dili döndüğünce söylemeye çalışan Abdurrahman, zaman zaman da kendini ritme kaptırarak adeta bir koro şefine dönüştü.

TMV İba Der Thiam Okulu, Dakar'da 2 yıldır eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunuyor.

(AA)