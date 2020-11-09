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  • Senatör Graham'dan dikkat çeken seçim açıklaması: ABD seçim sistemini değiştirmeli
09 Kasım 2020 Pazartesi 09:31 | Son Güncelleme:

Senatör Graham'dan dikkat çeken seçim açıklaması: ABD seçim sistemini değiştirmeli

Senatör Graham'dan dikkat çeken seçim açıklaması: ABD seçim sistemini değiştirmeli
AA

ABD'li Senatör Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilgiyi kabul etmesi durumunda bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemeyeceğini belirtti. Graham, ABD'nin seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'li Senatör Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilgiyi kabul etmesi durumunda bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemeyeceğini belirtti. Graham, ABD'nin seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

AA'nın aktardığı haberde Amerikan Fox News televizyonuna konuşan ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, "Şayet cumhuriyetçiler meydan okumaz ve ABD seçim sistemini değiştirmezse bir daha seçilecek bir Cumhuriyetçi başkan olmaz." dedi.

Senatör Graham, "Başkan Donald Trump yenilgiyi kabul etmemeli. Georgia'da 10 binden az oy farkı var. Kuzey Carolina'yı kazanacak. Arizona'da 93 bin oy farkından 20 bin oya kadar düştü ki daha da sayılacak çok oy var." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçilere seçime itiraz etmeleri çağrısında bulunan Graham, Michigan'daki seçim bilgisayarlarının şüpheli bir şekilde bozuk olduğuna da dikkat çekti.

Pennsylvania'daki ölü insanlar adına oy kullanıldığı iddialarının bazılarının doğruluğuna da işaret eden Graham, FBI, Senato İstihbarat Komitesi ve Posta Hizmeti Müfettişliğinin Pennsylvania'nın Erie kentinde bir posta memurunun geç gelen oyları geri tarihli olarak mühürlediği iddialarını soruşturacağını da ifade etti.

Trump kampanyası seçim sonuçlarını mahkemeye vereceğini açıklamıştı.

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