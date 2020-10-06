‘Şaibe eylemleri' seçimi iptal ettirdi

Kırgızistan’da geçen pazar günü yapılan genel seçimlerde seçime katılan 16 partiden sadece 4’ünün barajı geçmesi ve en yüksek oyu alanların Rusya yanlısı partiler olması karşısında ülke çapında ‘hile’ iddialarıyla eylemler başladı. Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı binalarının önünde toplanan göstericiler oyların satın alındığını belirtti. Seçimin iptali için başkent Bişkek’te bulunan Alo-Too Meydanı’nda binlerce kişi toplandı. Polis göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla polislerin üzerine yürüyen göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, halka hitabında bunu darbe girişimi olarak adlandırdı. 12 muhalefet partisi de seçim sonuçlarını tanımayacaklarını duyurmuştu.

ESKİ BAŞKAN SERBEST

Bişkek’te protestocular hükümet binasını da ele geçirdi. Göstericilerin bir kısmı da siyasi mahkumların kaldığı cezaevine gitti. Burada eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve muhalif siyasi isimlerden bazıları cezaevinden kaçırıldı. Eylemlerde 1 kişi öldü, 590 kişinin yaralandı. Merkez Seçim Komisyonu, dün seçimleri iptal etti. Kurul, Ceenbekov’a yakın partilerin, “kitlesel oy satın alma kampanyaları” ile büyük bir galibiyet aldığını tespit etti. Ülkede durumun kontrol altına alınması için Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Göstericiler, parlamento binası önünde araçları ateşe verdi, resmi evrakı ve mobilyaları dışarı attı.

CEENBEKOV DESTEKLİ PARTİLER KAZANDI

En çok oyu Rusya yanlısı iki partinin alması tartışmaların başlamasına neden oldu. Cumhurbaşbanı Sooronbay Ceenbekov’un desteklediği Birimdik oyların yüzde 24.53’ünü, Mekenim Kırgızistan ise 23.9’unu aldı.

DIŞİŞLERİ’NDEN SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarına Kırgız Cumhuriyeti’ne ilişkin seyahat uyarısı yapıldı. Açıklamada, “Kırgız Cumhuriyeti’nde 4 Ekim’de düzenlenen seçimlerin ardından yaşanan gelişmelerden endişe duyulmaktadır. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkları takdirde bu ülkeye seyahatten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır” denildi.

ATAMBAYEV İKİ OPERASYONLA YAKALANMIŞTI



Protestoların odağındaki isim Almazbek Atambayev, 2011-2017 yıllarında ülkenin cumhurbaşkanıydı. Atambayev 2013 yılında mafya lideri Aziz Batukayev’in cezaevinde çıkartılmasında rol oynadığı gerekçesiyle geçen yıl olaylı bir şekilde tutuklandı. Polise direnen Atambayev, 11 yıl cezaya çarptırıldı.