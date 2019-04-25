Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9438
  • 6,6386
  • 244.772
  • 94.235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Sahibini de öldüren dünyanın en tehlikeli kuşu satılıyor

Sahibini de öldüren dünyanın en tehlikeli kuşu satılıyor

Sahibini de öldüren dünyanın en tehlikeli kuşu satılıyor

ABD'deki Gulf Coast Livestock Müzayede Evi, geçen hafta sahibini öldüren dünyanın en tehlikeli kuş türü Cassowary'nin açık artırmada satılacağını duyurdu.

x

ABD'nin Florida Eyaleti’nde çiftçilik yapan 75 yaşındaki Marvin Hajos, ayağı kayıp düştükten sonra Cassowary cinsi kuşunun saldırısına uğrayıp hayatını kaybetmişti. 

NY Post'un haberine göre, Gulf Coast Livestock isimli müzayede evi, kuşun 27 Nisan'da açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı. 

Müzayede evinden yapılan açıklamada Marvin'in 'değerli kuşar koleksiyonu olduğu' ve vasiyetinin kuşlarının sahipsiz kalmaması için açık artırmada satılması olduğu belirtildi. 

Açıklamada "Açık artırmada Marvel'in koleksiyonu dağıtılacak" ifadeleri kullanıldı. 

Müzayede evinden Scotty Wilson, müşterilere kuşların özellikleriyle ilgili önceden detaylı bilgi verileceğini söyledi. 

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, bu hayvanların satılabilmesi için müzeyede evinin izin belgesine sahip olması gerektiğini hatırlattı. 

Cassowary, dünyanın en tehlikeli kuşu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na dahil edildi. İki metre yükseklik ve 60 kg ağırlığa ulaşabilen bu kuşlar, saatte 50 km hız yapabiliyor.

Avustralya ormanlarında ve Yeni Gine'de yaşayan Cassowary’nin pençeleri ve gagası aynı derecede ölümcül.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ'dan hayatını kaybeden eşine duygusal paylaşım
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle izleyicileri ekran başı

Diriliş Ertuğrul 146. Yeni bölüm fragmanı izle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tunceli'de 3 girişli mağarada terörist cesedi ele geçirildi

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık