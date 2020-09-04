Rusya'nın Kovid-19 aşısının ilk klinik sonuçları açıklandı: Gönüllülerin yüzde 100'ünde humoral bağışıklık tepkisi oluştu

Rusya’nın geliştirdiği Sputnik-V koronavirüs aşısı ile ilgili ilk klinik sonuçlar yayınlandı. The Lancet Bilim Dergisi tarafından yayınlanan makalede “Toplanan verilerde rAd26-S ve rAd5-S adenovirüslerine dayalı hastalarda uygulanan aşının hastalar için güvenli olduğu ve ciddi yan etkilerinin olmadığı kaydedildi. Gönüllülere uygulanan aşının “yüzde 100’ünde humoral bağışıklık tepkisine oluşmasına yol açarak aşı daha fazla antikor üretmesine neden oldu” denildi.

İHA'da yer alan habere göre, aşının 2 bileşenden oluştuğu anlatılırken buna göre öncelikle aşının virüsleri zayıflattığı ardından ise koronavirüs RNA parçalarını insan hücrelerine gönderecek şekilde değişikliğe uğratıldığı ifade edildi.

"KOVİD-19'DAN KORUNMAK İÇİN YETERLİ"

Bilimsel kanıtlara dayanılarak yapılan yorumda ise eşsiz iki aşamalı uygulama özelliği sayesinde, aşılananların tamamının vücudunda koronavirüse karşı uzun süreli bağışıklık sağladığı anlatıldı. Dergide makaleye destek yazısı yazan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, aşılananların tamamında hümoral ve hücresel bağışıklık yanıtının gözlendiğini, bunun Kovid-19’dan güvenilir düzeyde korunmak için yeterli olacağını vurguladı.