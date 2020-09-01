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  3. Rusya'dan Türkiye açıklaması: İdlib'deki çalışmalar ilerliyor
01 Eylül 2020 Salı 15:02 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Türkiye açıklaması: İdlib'deki çalışmalar ilerliyor

Rusya'dan Türkiye açıklaması: İdlib'deki çalışmalar ilerliyor
AA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile İdlib'de devam eden çalışmaların ilerlediğini bildirdi.

Türkiye ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaptıkları çalışmaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İdlib'de hala çok iş var ama ilerlemelerin olduğunu görüyoruz ve en önemlisi orada kanlı olay yok." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde konuşan Lavrov, İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ile Rusya birliklerince ortak devriyelerin gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

İdlib'deki devriyenin son günlerde yolun tamamında gerçekleştiğini belirten Lavrov, "Aşırılıkçıların direnmesiyle yolun devriyesi hızlı şekilde ilerlemiyor. Ancak her defasında birkaç kilometre eklendi." dedi.

"BELARUS'TA ARACILIK HİZMETİNE İHTİYAÇ YOK"

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşan siyasi karışıklığa da değinen Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Belarus halkına dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan sorunları kendi başına çözme fırsatının verilmesi gerek. ABD, Kanada ve Ukrayna, Belarus'taki durumun çözülmesi konusunda bazı yaklaşımları dayatmaya çalışıyor. Belarus Cumhurbaşkanı bu yaklaşımlara tepki gösteriyor. Herhangi bir aracılık hizmetine ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz."

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