  • $7,552
  • 8,951
  • 472.006
  • 1110.66
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Rusya'dan S-400 hamlesi... Çin sınırına sevk edecek!
17 Eylül 2020 Perşembe 21:01 | Son Güncelleme:

Rusya'dan S-400 hamlesi... Çin sınırına sevk edecek!

Rusya'dan S-400 hamlesi... Çin sınırına sevk edecek!
AA

Rusya, Çin sınırındaki Doğu Askeri Bölgesi'nde bulunan iki uçaksavar füze bataryasını S-400 sistemleriyle, iki uçaksavar füze bataryasını ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatacak.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin Çin sınırındaki Doğu Askeri Bölgesi'nde bulunan iki uçaksavar füze bataryasının S-400 sistemleriyle iki uçaksavar füze bataryasının ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacağını söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı nezdinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rus ordusuna bağlı Doğu Askeri Bölgesi’ndeki askeri varlıklarını güçlendireceklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar bölgeye 500 yeni askeri ekipman sevk edileceğine işaret eden Şoygu, şunları dedi:

"Özellikle burada bulunan iki uçaksavar füze bataryası S-400 sistemleriyle, iki uçaksavar füze bataryası ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacak."

Şoygu, gelecek yıl Doğu Askeri Bölgesi'nde bulunan askeri ekipman ve altyapıya yatırımlar yapılacağını vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

"Doğu bölgelerinde askeri-siyasi durum gergin kalmaya devam ediyor ve meydana gelen tehditleri etkisiz hale getirmek için çeşitli önlemler tasarlanıyor."

Rusya'nın 5 ana askeri bölgesinden biri konumundaki Doğu Askeri Bölgesi'nin merkezi, ülkenin Çin sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Habarovsk şehrinde bulunuyor.

<p>Zırhlı Amfibi Hücum Aracının (ZAHA) test faaliyetleri devam ediyor. Amfibi deniz piyademizin ihti

SSB İsmail Demir duyurdu: ZAHA alabora testini başarıyla geçti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Evde kendi şampuanınızı yapabileceğiniz 5 ürün

Art Of Taste'te ''Dünya Miras Listesi''nde kayıt altına alınan yünlü tulum peyniri bir yılda üretiliyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.