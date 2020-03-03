Rusya'dan İdlib ve Türkiye açıklaması! Çatışma nasıl önlenecek?

Gazeteciler, basın toplantısında Peskov'a Rus ve Türk askerlerinin İdlib'de birbirlerine çok yakın mesafede bulunması nedeniyle Rusya ile Türkiye arasında doğrudan çatışma riskinin ne kadar yüksek olduğunu sordu.

Peskov, "İki ülkenin orduları arasında gerçekleştirilen yakın temas ve diyalog sayesinde bu riski önemli şekilde indirgeyebileceğimizi umuyoruz" yanıtını verdi.