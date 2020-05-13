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  3. Rusya'da yangınlara neden olan solunum cihazının kullanımının durdurulması kararlaştırıldı

Rusya'da yangınlara neden olan solunum cihazının kullanımının durdurulması kararlaştırıldı

Rusya'da yangınlara neden olan solunum cihazının kullanımının durdurulması kararlaştırıldı

Rusya Federal Sağlık Denetim Servisi (Roszdravnadzor), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaların tedavi gördüğü hastanelerde yangına neden olan "Aventa-M" solunum cihazının kullanımını durdurdu.

Roszdravnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, yangınların meydana geldiği başkent Moskova'daki Spasokukotskiy Hastanesi ve St. Petersburg kentindeki Aziz Yorgi Hastanesi'nde Aventa-M solunum cihazının kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Nisan sonrası üretilen Aventa-M solunum cihazlarının kullanımının durdurulduğu kaydedildi.

Aventa-M, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'e bağlı Rado Elektronik Teknoloji Şirketi KRET tarafından üretiliyor.

KRET, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Aventa-M, sağlık kurumlarına 2012 itibarıyla tahsis ediliyor. Güvenliğiyle ilgili herhangi bir şikayet gelmemişti." ifadeleri yer almıştı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kovid-19 vakalarının tedavi edildiği hastanede dün çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Geçen hafta, Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Hastanelerde çıkan yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu belirtilmişti.

AA


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