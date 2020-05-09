Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0859
  • 7,6964
  • 388.026
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'da, koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede yangın çıktı!

Rusya'da, koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede yangın çıktı!

Rusya'da, koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede yangın çıktı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da, koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. Çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü 50 No'lu 6 katlı hastanenin ilk katında yangın çıktı.

Yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, tüm hasta ve çalışanların tahliye edildiğini bildirdi.

Yangına, ilk belirlemelere göre tıbbi ekipman arızasının neden olduğu belirtildi.

(AA)


Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

155 Polis İmdat'ta sahur

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde hummalı çalışma görüntülendi