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15 Aralık 2020 Salı 10:53 | Son Güncelleme:

Rusya lideri Putin, Joe Biden'ı tebrik etti

Rusya lideri Putin, Joe Biden'ı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonuçlar resmileşmeden kendisini tebrik etmeyeceğini söylediği ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonuçlar resmileşmeden kendisini tebrik etmeyeceğini söylediği ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Reuters'ta yer alan haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Kendi adıma, sizinle etkileşime ve temasa hazırım." dedi.

Putin, Joe Biden'a yeni görevinde başarılar diledi ve "Küresel güvenlik ve istikrar için özel bir sorumluluğu olan Rusya ve ABD'nin farklılıklarına rağmen dünyanın karşı karşıya olduğu birçok sorunu ve zorluğu çözmeye gerçekten yardımcı olabileceğine inanıyorum." diye ekledi.

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